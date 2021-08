Algarve tem taxa de 63% de execução do Programa Operacional Mar 2020

A região algarvia apresentou em junho uma taxa de execução de 63%, com 673 projetos aprovados do Programa Operacional Mar 2020, anunciou a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP).

Estes 63% do Algarve superam os 56% registados a nível nacional, representando um investimento de 83 milhões de euros na região, com um apoio público de 58 milhões de euros.

Entre os projetos aprovados e execução, a DRAP/Algarve destaca a Prioridade 1, que tem como objetivo “promover uma aquicultura sustentável, eficiente, inovadora e competitiva”, e da Prioridade 5 que promove a comercialização e transformação dos produtos de pesca e aquicultura, segundo o comunicado.

“O programa operacional Mar 2020, que se insere no Portugal 2020, tem como objetivo a implementação das medidas de apoio enquadradas no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), estando entre as suas prioridades a promoção da competitividade e a sustentabilidade económica, social e ambiental, bem como o aumento da coesão territorial”, conclui.

