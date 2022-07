Algarve teve ontem mais 538 casos de covid-19 e três mortes

O Algarve registou na terça-feira, 19 de julho, mais 538 casos de covid-19. Atualmente há 6857 casos ativos e 562 em vigilância ativa.

O número de pessoas com covid-19 internadas nos hospitais algarvios é de 71, de três em cuidados intensivos e dois ventilados.

A região conta com 220.755 casos confirmados, desde o início da pandemia e 213.022 recuperados. Já faleceram 876 pessoas por covid-19, mais três desde ontem. A recuperar em casa, estão 6786 pessoas.

Casos por concelho

Loulé é o concelho com mais casos ativos de covid-19, onde há 1175, seguido de Faro com 1120, Portimão 964, Albufeira 849, Silves 494, Olhão 478, Lagos 446, Tavira 356, Lagoa 313, Vila Real de Santo António 278, Aljezur 103, São Brás de Alportel 99, Vila do Bispo 62, Castro Marim 51, Monchique 49 e Alcoutim 20.