Algarve vai ser a região mais afetada do Continente por surto de gripe em curso

O Algarve é uma das duas regiões do País – a par da Madeira – que serão mais afetadas pelo surto de gripe em curso no País nesta primeira semana do ano, de acordo com a previsão do “Despertador das Farmácias”, barómetro que antecipa a atividade gripal a partir dos dados da dispensa de medicamentos.

O

mesmo barómetro antecipa que o surto de gripe vai alastrar a todo o

país nesta mesma semana.

Na

Região Autónoma da Madeira, no Algarve e no concelho de Almodôvar

o surto vai atingir o grau 4 (alto). É nestas regiões que se prevê

maior afluência aos serviços de saúde.

No

restante território continental e nos Açores, o surto vai atingir

grau 3 (moderado) na primeira semana do ano, mas ainda com tendência

para o aumento de novos casos, de acordo com a previsão do Centro de

Estudos e Avaliação em Saúde (CEFAR), da Associação Nacional das

Farmácias.

“De

acordo com os dados provenientes da atividade das farmácias, já

alcançámos o nível de atividade epidémica correspondente ao pico

de gripe da temporada do ano passado”, declara António Teixeira

Rodrigues, diretor do CEFAR. “Como a atividade da gripe ainda

deverá continuar a aumentar, podemos dizer que o surto que

atravessamos é pelo menos tão severo quanto o anterior”,

acrescenta.

As

farmácias rejeitam qualquer razão para alarmismos, «até porque o

surto do ano passado foi moderado». As pessoas devem é tomar de

imediato medidas de prevenção dos contágios, como lavar

frequentemente as mãos, evitar ambientes fechados com grande

concentração de pessoas e usar lenços descartáveis, aconselham

ainda as farmácias.

O

“Despertador das Farmácias” prevê a atividade gripal, concelho

a concelho, com base nos números diários da dispensa de

medicamentos e produtos de saúde. A rede de farmácias atende, em

média, 520 mil pessoas por dia. Esse contacto em massa com a

população permite antecipar em duas semanas a evolução da

epidemia.

“Testámos

o modelo com os dados reais dos últimos cinco anos. O poder de

antecipação das farmácias é uma evidência”, declara Peter

Heudtlass, investigador do CEFAR.