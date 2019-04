Algarve vai ter atendimento especializado para vítimas de violência doméstica

A Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, preside esta sexta-feira, dia 5 de abril, à assinatura de dois protocolos da nova geração para a Territorialização da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, que terá lugar na CCDR do Algarve, em Faro.

Estes protocolos envolvem 17 municípios e mais de 70 entidades parceiras de diferentes áreas governamentais: cidadania e igualdade, educação, emprego, forças de segurança, justiça, reinserção social, saúde e segurança social. Assim, todo o território do Algarve passa a ter respostas de atendimento especializado a vítimas de violência contra as mulheres e violência doméstica.

Segundo o Governo, “esta nova geração de Protocolos de Territorialização, iniciativa da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, integra a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação – Portugal Mais Igual, chega ao Algarve com a criação de três Gabinetes de Apoio às Vítimas, decorrentes deste compromisso e cujas ONG coordenadoras são a APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e TAIPA – Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado e envolvem um investimento de 268 mil euros, assegurados pelo Governo e municípios”.

Os Municípios do Algarve envolvidos são Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real Santo António e, no Alentejo, o município de Odemira.

De destacar ainda, enquanto entidades outorgantes, as CPCJ locais, as Federações de Bombeiros do Algarve e de Beja e as Universidades do Algarve e de Évora.