Algarve vai ter centro oncológico de referência

A região algarvia vai ter um centro de referência para doentes oncológicos no Parque das Cidades, a 150 metros da localização do futuro Hospital Central Universitário, anunciou o Partido Socialista (PS).

Esta nova unidade de oncologia do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, que apresentou o financiamento comunitário para a sua construção com um investimento de 12,5 milhões de euros, tem como objetivo “dotar o Algarve e o Alentejo de um centro de excelência e inovação para tratamento e investigação médica na área da oncologia fazendo com que seja possível realizar todos os exames, intervenções e tratamentos que hoje obrigam os doentes do sul do país a deslocações a Lisboa, Sevilha e a recorrer a unidades de saúde privadas”, segundo o comunicado.

O novo equipamento de saúde foi apresentado pelo conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve durante uma visita dos candidatos do Partido Socialista ao hospital de Faro.

A cabeça de lista pelo Algarve, Jamila Madeira, aproveitar para “agradecer a todos os profissionais de saúde o seu empenho e por nunca terem deixado de lutar por uma saúde de qualidade na nossa região, em particular, neste contexto extremamente difícil da pandemia”.

Jamila Madeira considera ainda que “o novo centro de referência oncológico do sul é mais uma boa notícia que incorpora um elemento diferenciador da saúde no Algarve e é por isso também uma resposta que vai fortalecer a capacidade e a qualidade do serviço nacional de saúde no Algarve”.

No mesmo dia, os candidatos socialistas visitam o Laboratório de Saúde Pública Laura Ayres, que nos últimos dois anos aumentou em 16 vezes a sua capacidade de testagem em relação ao ano de 2019.

Com a aquisição de uma nova máquina automática e a criação de turnos, este laboratório passou a ter a capacidade para a realização de 2400 testes PCR diários.