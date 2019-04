Algarve vai ter combustíveis… mas só em 20 postos (conheça quais)

A região algarvia vai ter vinte postos de combustível integrados na Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA), anunciada na quarta-feira pelo Governo.

Estes postos de abastecimento prioritários estão obrigados a reservar combustível para algumas entidades prioritárias, mas também para o abastecimento ao público em geral. No entanto, cada veículo automóvel só poderá abastecer num máximo de 15 litros de gasolina ou gasóleo.

Os 20 postos no Algarve incluídos na lista dos prioritários estão localizados nos concelhos de Albufeira (2), Alcoutim (1), Aljezur (1), Faro (2), Lagoa (1), Lagos (1), Loulé (3), Olhão (1), Portimão (2), Silves (3), Tavira (2) e Vila Real de Santo António (1).

A questão é saber se estas duas dezenas de postos prioritários são suficientes para dar resposta às necessidades no Algarve, numa altura em que a região é visitada por milhares de turistas. Segundo o sindicato, é no Algarve que se vive a situação mais “crítica” e caótica desta crise dos combustíveis.

O presidente do NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, Vítor Neto, apela ao Governo para que “atribua de imediato ao Algarve as mesmas garantias de abastecimento de combustíveis decididas para outras regiões do país, nomeadamente, Lisboa e Porto”.

“Estamos a falar dos residentes da região, dos milhares de turistas que se deslocam ao Algarve neste período e na atividade de centenas de empresas dos mais variados setores que garantem o funcionamento dos setores da economia, relacionados com o turismo”, adverte o empresário algarvio.

Segundo Vítor Neto, em causa está “a atividade económica de toda a região num período particularmente importante do ano”. “E já são visíveis os prejuízos causados. É urgente travar este processo”, sublinha.

LISTA DOS 20 POSTOS DE ABASTECIMENTO PRIORITÁRIOS (fonte – ENSE):

TFUEL SI CRUZAMENTO ALCOUTIM LT 20

REPSOL Sítio Bolota 139 – Albufeira

INTERMARCHÉ VALE SERVES FERREIRAS – Albufeira

JUMBO Av. Cidade Hayward – Faro

JUMBO EN 125 – Quinta da Bem Posta – Lagoa

INTERMARCHÉ AMEIJEIRA VERDE- PEDRA ALÇADA – Lagos

GALP A. E. 22 Km 62.5 Sublanço Guia / Loulé

GALP Av. João Pires Meireles

BP Av. de Ceuta

REPSOL EN 125 – Brancanes

JUMBO EN 125 Rua S.Pedro

GALP Urbanização Alto do Quintão, Avenida V6 – Portimão

PRIO Rua Almirante Candido dos Reis n° 245 – Tavira

INTERMARCHÉ Largo da Estação – Vila Real de Santo António

CEPSA APT. 2068, AEROPORTO FARO

GALP P.Galp – E.N.125 ao Km.63,123 – Pêra

ILÍDIO MOTA IC1 – Silves

GALP P.Galp – E.N.120 – Lt. Barrada – Junto quartel Bombeiros

INTERMARCHÉ Rua João de Deus

CEPSA EN 397, Km 0.5 Cachopo – Tavira