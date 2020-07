Algarve vai ter obras de melhoria rodoviária numa extensão de 130km

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Comunidade Intermunicipal do Algarve – AMAL anunciou hoje que foram lançados os concursos públicos para as obras de melhoria da rede rodoviária da Subconcessão do Algarve Litoral (SCAL), numa extensão de obras de quase 130 km de estradas.

O anúncio prévio foi feito pelo Conselho de Administração das Infraestruturas de Portugal, que reuniu recentemente com a associação de municípios.

A AMAL observa que a notícia foi recebida “com contentamento” por parte de todos os autarcas na última Reunião do Conselho Intermunicipal, a 27 de julho.

De acordo com o Presidente da AMAL, António Pina, esta medida “é fundamental para que se possa oferecer aos utentes as melhores condições de circulação e segurança rodoviárias”.

De acordo com as Infraestruturas de Portugal S.A., já foram lançados dois concursos públicos para a execução de empreitadas em pavimentos da rede rodoviária da SCAL, com um valor base de 1,6M€. As obras visam promover a conservação do pavimento e a melhoria da sinalização vertical e horizontal.

A rede rodoviária objeto destes projetos integra troços do IC1, EN/ER124, EN124-1, EN266, EN268 e EN395(C1), localizados no barlavento do Algarve, nos concelhos de Vila do Bispo, Monchique, Portimão, Silves, Lagoa e Albufeira, numa extensão de 64,905 km. Já no sotavento algarvio, serão intervencionadas a ER/EN125, EN/ER270, EN/ER396 e EN398, nos concelhos de Loulé, Olhão, Tavira, Castro Marim e Vila Real de Santo António, numa extensão de 64,484 km.