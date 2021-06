Algarve vai ter um novo festival internacional de teatro

Chama-se MOMI, o novo Festival Internacional de Teatro Físico do Algarve, que vai decorrer no último fim-de-semana de Novembro deste ano, em Faro, pela companhia Janela Aberta Teatro.

Este evento tem na sua programação espetáculos, performances, workshops, residências e encontros em vários palcos e espaços da cidade, com a participação de diversos artistas e companhias nacionais e internacionais.

A iniciativa pretende “estimular depois deste período conturbado para a cultura e para a sociedade portuguesa”, segundo o comunicado.

“A cultura, imprescindível em qualquer sociedade, está viva e o MOMI pretende ser um evento inspirador e transformador. Queremos apresentar uma oferta cultural de vanguarda, que combina linguagens inovadoras no panorama artístico contemporâneo e promove trabalhos e visões de fusão entre as artes performativas num ambiente único. Podermos abrir novos caminhos, redes, diálogos e intercâmbio entre artistas, entidades culturais e público, e proporcionar às gentes da nossa cidade e da nossa região a possibilidade de ver e apreciar o trabalho de muitos artistas e companhias de nível mundial, dar visibilidade às suas criações e aos seus trabalhos, bem como colocar Faro e o Algarve numa posição de relevo no panorama cultural internacional, é para nós um objetivo e um privilégio”, refere a organização.

A 30 de junho termina a Open Call para companhias nacionais e internacionais que queiram apresentar-se no festival, cujo formulário está disponível aqui.

O MOMI contará com a direção artística de Diana Bernedo e Miguel Martins Pessoa e vai decorrer em espaços como o Teatro das Figuras, o Teatro Lethes, a Casa das Virtudes, o Gimnásio Clube de Faro, a Universidade do Algarve e o IPDJ.

