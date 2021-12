AlgarveShopping lança programação de Natal com duendes e diversões

Os três primeiros fins de semana de dezembro no AlgarveShopping, na Guia (Albufeira), vão ter direito a animação de Natal infantil itinerante.

Decorado e iluminado a rigor, o AlgarveShopping, já entrou no espírito natalício e promete momentos que vão surpreender as crianças que visitarem o Centro Comercial nos três primeiros fins de semana de dezembro. Os corredores vão ser invadidos por figuras desta época festiva com a missão de animar todos os visitantes.

A programação de animação arrancou no feriado, 1 de dezembro, com as atuações itinerantes de fanfarra que voltam a repetir-se no dia 8 de dezembro, também ferido, às 14:00 e às 16:00, ambas com a duração de 45 minutos.

Além das atuações musicais, o Centro vai apresentar animação infantil itinerante que inicia no fim de semana de 4 e 5 de dezembro, com duendes, duas mascotes esquilos e uma boneca de Natal. No seguinte, 11 e 12, é a vez de o AlgarveShopping ser invadido por bengalas doces em andas, duendes trapalhões em andas saltitonas e bonecos de neve.

Esta animação especial termina no fim de semana anterior ao Natal, 18 e 19 de dezembro, com bolas de Natal e bolachas de gengibre que vão andar pelos corredores do Centro, além de dois duendes especialistas em modelar balões nas mais diferentes formas.

Já o Pai Natal do AlgarveShopping está de regresso ao teletrabalho. Até 24 de dezembro, as crianças têm a oportunidade de estar em videochamada a interagir com o Pai Natal, através da plataforma Zoom. As conversas são gratuitas e agendadas em www.algarveshopping.pt/natal/reservas-online/. Basta realizar o registo para o dia e horários disponíveis — durante a semana, ao final da tarde, e aos fins de semana e feriados, num período mais alargado. Posteriormente, é enviado um email ou sms de confirmação com o link de acesso à videochamada.

O Pai Natal vai ainda presentear os mais pequenos com a Hora do Conto, momento online no qual partilha histórias de encantar. As próximas sessões estão marcadas para os dias 4, 11 e 18 de dezembro, às 20:15, na página de Facebook do Centro (www.facebook.com/algarveshopping).

