Algarvia sai vencedora dos Jogos Surdolímpicos

Joana Santos conquistou, esta terça-feira, a medalha de ouro na categoria de -57kg de judo dos Jogos Surdolímpicos Caxias do Sul 2021, competição realizada no Ginásio do Recreio a Juventude, em Caxias do Sul.

A judoca de 32 anos venceu na final a coreana Hyeonah Lee com um wazari a 17 segundos do término do combate e assegurou o segundo título de campeã surdolímpica da carreira num total de quatro medalhas já asseguradas.

O combate decisivo foi uma reedição da final do Campeonato do Mundo de judo para surdos de outubro de 2021, em que Joana Santos também saiu vencedora.

“Estou muito orgulhosa, é uma grande emoção conquistar este ouro. Esta medalha é fruto de muito esforço, de muito trabalho e tenho que agradecer ao meu treinador que é como um pai para mim. Foi uma final muito suada e muito sofrida, há muita gestão que tem que ser feita, estamos a competir com os melhores dos melhores, mas agora o ouro é nosso!”, declarou Joana Santos.