Algarvio Daniel Marincas nas meias-finais de ténis sub-16

Daniel Marincas foi a durpresa da jornada desta sexta-feira no Campeonato Nacional de Sub 16, ao derrotar o primeiro cabeça de série do quadro principal de singulares masculinos.

O tenista algarvio acede assim às meias-finais do torneio que a Federação Portuguesa de Ténis organiza nos courts de terra batida do Complexo de Ténis do Jamor.

Sexto cabeça de série fruto do 275.º lugar no ranking Tennis Europe, Daniel Marincas (da Pedras Tennis Academy, em Cabanas de Tavira) impôs-se por 6-3 e 6-3 frente ao principal candidato ao título, Tiago Boschmans (54.º Tennis Europe e jogador do Valténis Country Club), depois de concretizar o 13.º match point.

