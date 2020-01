Algarvios exigem soluções políticas: acabem lá com esta seca!

Com o volume das barragens a rondar os 40 por cento, mesmo depois das chuvas pré-Natal, o Algarve desespera por soluções para a seca, que veio para ficar e – preveem os entendidos – não mais abandonará a região. Há 20 anos, a barragem da Foupana esteve “a uma unha negra” de ser construída. Mas choveu. Como acontece sempre que chove, atiram-se as soluções para as calendas e vive-se do maná… até ao próximo estio. É disto que os algarvios estão fartos. Querem soluções políticas! Quer dizer: permanentes, consistentes, estruturais. Passem elas pela Foupana, por um túnel Norte-Sul, por tirar o sal da água do mar, ou pela água depurada das ETAR… O JORNAL DO ALGARVE foi ouvir alguns desses algarvios, com interesses ou responsabilidades na matéria. Todos concordam: não basta ficar a olhar para o céu, à espera que caia uma gota no nariz.

Uma semana antes do Natal, enquanto chuviscava copiosamente durante vários dias, muitos acharam que os problemas da seca – que fustiga o Algarve há mais de um ano, sobretudo o sotavento – estavam em vias de ficar resolvidos. A água que não caísse diretamente nas três albufeiras que abastecem as canalizações de consumo humano – Odelouca, Beliche e Odeleite – haveria de lá ir parar por via de escorrências e riachos.

Não foi assim: o volume das três albufeiras haveria de subir por via dessas chuvas, ainda assim fracas, de uma semana, mas essas subidas seriam residuais. Com a “poeira assente”, que é como quem diz depois das escorrências e ribeiras terem largado todas as últimas gotas nas albufeiras, os dados são, no mínimo, desanimadores: de acordo com o site do Serviço Nacional de informação de Recursos Hídricos (SNIRH), a barragem do Beliche tinha, em finais de dezembro, apenas 32,6% da sua capacidade útil ocupada, a barragem de Odeleite (que lhe é contígua) tinha 39,4% e Odelouca , no barlavento, tinha 46,2% (ver caixa).

Antes das últimas chuvas, a 13 de dezembro, as medições indicavam 25,96% (o que significa que o volume cresceu 20,4 pontos percentuais – pp – desde então) no Beliche, 32,86% (16,6 pp) em Odeleite e 34,82% em Odelouca (24,6 pp).

Por outras palavras, nenhuma das três barragens algarvias, que fornecem à agricultura e consumo humano cerca de 50 milhões de metros cúbicos por ano, logrou ficar com mais de 50% de volume. E falamos de volume total. O útil é ainda menos.

Precipitação média nos últimos 30 anos diminui 30 mm por década

A verdade é que ninguém sabe quando choverá de novo, todos esperam que em breve mas não há previsões de pluviosidade para os próximos dias. E o semestre Outono/Inverno já vai a meio.

“Temos vindo a acompanhar a situação com preocupação. Logo em junho, lançámos uma campanha de sensibilização nos 16 municípios da região quando estávamos a ter um período de seca de alguma gravidade. Ao ter essa informação presente, cada um de nós consegue ter atitudes mais responsáveis. É diferente, se nós não estivermos a par e conscientes de uma situação de seca, do que se soubermos que ela está a acontecer”, afirma Teresa Fernandes, porta-voz da empresa Águas do Algarve, que gere o abastecimento de água em alta na região.

Mas a consciencialização, por fundamental que seja, é um paliativo. Longe, muito longe das cheias que fustigaram na mesma semana as regiões Centro e Norte, e que encheram 20 barragens com volumes acima dos 80%, chove cada vez menos no Algarve, como acentua José Macário Correia, ex-político que, por escrito, se tem mostrado preocupado com a situação: “A precipitação média nos últimos 30 anos vai diminuindo 30 mm em cada década. Temos cada vez menos água e mais procura. E o ano passado caíram 300 litros no sotavento, quando a média deviam ser 500, no ano anterior já tinha sido baixo e neste momento estamos com 150. E ainda estamos em janeiro”.

João Prudêncio

(Pode ler o texto completo na edição em papel de 09/01/2020)