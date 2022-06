Algarvios pagam obras que nunca começaram

A história não é nova para os algarvios. Uma quebra do contrato que ligava o Governo socialista de José Sócrates (2009-2011) à subconcessionária privada Rotas do Algarve Litoral (RAL), responsável pela requalificação da Estrada Nacional 125 (EN125) entre Vila do Bispo e Faro, deu origem ao imbróglio jurídico que se estende até aos dias de hoje e dividiu a meio o estado de uma das principais artérias da região (e uma das mais perigosas do País, por sinal): há vários anos que o troço até Vila do Bispo está concluído, mas de Faro a VRSA anda tudo em marcha lenta e as obras são mais escassas do que água no deserto.

O aumento acentuado das taxas de juro, a par da crise no sistema financeiro que eclodia na altura e atingia Portugal e boa parte do mundo em cheio, adensou o impasse, uma vez que a RAL decidiu não assumir o risco das taxas de juro para efeitos de financiamento. Por outras palavras, o Tribunal de Contas (TC) chumbou o visto para o avanço do contrato público-privado e a culpa foi atribuída à existência de pagamentos contingentes no contrato, isto é, passivos cuja existência dependia de eventos futuros incertos, que não podiam ser totalmente controlados pela empresa. Dependiam dos mercados financeiros que impõem as taxas de juro. Numa parceria público-privada, os riscos ficam para quem os pode controlar. Neste caso, o TC entendeu que os riscos não deveriam ficar do lado do Estado, mas sim do privado.

Joana Pinheiro Rodrigues

