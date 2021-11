Algarvios rumam a Lisboa no domingo. Saiba porquê!

No próximo domingo, 21 de novembro, os “marafados invadem Lisboa” para a entrega oficial do Livro de Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027, no Palácio da Ajuda. Todos os algarvios estão convidados a apoiar esta comitiva.

Neste domingo, a cidade de Faro vai ficar deserta. Centenas de cidadãos e cidadãs de Faro (e do Algarve), rumam em comitiva até Lisboa, para entregar o Livro de Candidatura de Faro/Algarve a Capital Europeia da Cultura 2027, no Palácio da Ajuda (Ministério da Cultura).

O ponto de encontro será ao início da manhã, em frente à Câmara Municipal de Faro.

Pelas 10:00 horas, uma comitiva com dezenas de motas dos diferentes moto clubes da cidade e vários autocarros rumam a Lisboa. Segundo a organização, “queremos que este seja um evento especial, capaz de mostrar ao júri que avaliará a Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura, que a mesma é apoiada por todos os cidadãos e cidadãs de Faro e do Algarve.”, afirma Bruno Inácio, coordenador da Faro2027.

A Associação Filarmónica de Faro, o Grupo Folclórico de Faro, o Coral Ossónoba e o grupo de dança Urban Xpression, irão acompanhar a comitiva e contribuir para que seja um dia de festa e celebração.

As associações e entidades que têm vindo a colaborar nos diversos projetos implementados no âmbito da Faro2027, também se farão representar, sendo que o objetivo é sintetizar o espírito de comunidade e a participação que tem vindo a nortear o trabalho desenvolvido no processo de candidatura.

A equipa Faro2027 e o município de Faro convidam todos a desejarem “boa sorte” a esta comitiva, que parte para Lisboa no domingo de manhã, do Largo de São Francisco, em Faro, pelas 10:00.

A organização Faro2027 reforça que esta candidatura “não é apenas sobre cultura, é sobre muito mais! Ganhar o título de Capital Europeia da Cultura 2027 significa desenvolvimento social, ambiental e económico da cidade e da região. Esse desenvolvimento começa agora e será visível por mais 10 anos”.

Veja o vídeo da iniciativa “Marafados invadem Lisboa” aqui: https://www.facebook.com/watch/?v=381229433784474&ref=sharing

PUB