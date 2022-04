Algoz vai ter Jazz nas Adegas

A Quinta do Barranco Longo, em Algoz, vai ser palco da rúbrica Jazz nas Adegas nos dias 29 e 30 de abril, pelas 21:00 e 17:00, respetivamente, anunciou a Câmara Municipal de Silves.

Esta edição do Jazz nas Adegas contará com a atuação da Silves Filarmónica Combo, que interpretará um conjunto de clássicos mundialmente conhecidos e outros temas com influências de vários estilos musicais.

O Jazz nas Adegas continuará em maio nos dias 13, 14 e 28 em Silves e Armação de Pêra.

Os bilhetes custam 15 euros e incluém o concerto, prova de vinhos do produtor, degustação de tapas e de produtos locais, voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal de Arqueologia e uma garrafa de vinho.

As entradas estão disponíveis na Bilheteira Online, Fnac, Worten, El Corte Inglés e CTT para maiores de 18 anos.