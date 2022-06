Alimentação saudável e sustentável vai chegar às escolas primárias

A Câmara Municipal de Albufeira e a Associação Vegetariana Portuguesa (AVP) estabeleceram um protocolo para promover a alimentação saudável e sustentável no concelho, através da implementação do programa “Prato Sustentável”, foi anunciado esta quarta-feira.

A iniciativa arranca no próximo ano letivo e destina-se às escolas do ensino pré-escolar e 1.º ciclo de Albufeira, um dos dois concelhos escolhidos – o outro foi Almada (Área Metropolitana de Lisboa) – de entre cem candidaturas, para fazerem parte do projeto, indicou o município em comunicado.

O projeto “Prato Sustentável” visa implementar, uma vez por semana, uma refeição de base vegetal para os alunos que frequentam estabelecimentos de ensino cujas cantinas têm gestão municipal.

Para o presidente da autarquia, José Carlos Rolo, citado no texto, a iniciativa “é extremamente importante para ensinar os mais jovens a terem hábitos alimentares mais sustentáveis para ajudar o planeta”.

Técnicos da Associação Vegetariana Portuguesa vão trabalhar em conjunto com as cozinheiras das escolas na realização de ações de sensibilização sobre a importância de uma alimentação saudável e mais sustentável, refere a nota.