Aljezur: 500 euros para os melhores alunos

Os melhores alunos que frequentam o agrupamento de escolas de Aljezur, desde o quarto ao nono ano de escolaridade, vão receber 500 euros cada, num total de 14 prémios.

Na semana passada, e executivo camarário do município de Aljezur aprovou a atribuição do prémio de mérito escolar 2018/2019, iniciativa que o mMunicípio de Aljezur já leva a efeito desde 2005.

Segundo a autarquia liderada pelo presidente José Gonçalves, este prémio é “um estímulo e um desafio para os jovens estudantes deste concelho, ao mesmo tempo que um merecido reconhecimento e o premiar da excelência, por parte da autarquia em parceria com o agrupamento de escolas de Aljezur”, que farão a entrega dos prémios em cerimónia pública, em data a agendar.

Para além deste prémio atribuído aos alunos e alunas do agrupamento de escolas de Aljezur, diretamente pelo município de Aljezur, os estudantes que frequentam o ensino secundário em qualquer das suas modalidades, nas escolas do concelho de Lagos, podem também receber prémios de igual valor, através da associação intermunicipal Terras do Infante, que integra os três municípios vicentinos – Aljezur, Lagos e Vila do Bispo.