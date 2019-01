Aljezur acolhe Bienal de Turismo de Natureza em fevereiro

“Desafiar o Algarve a olhar para um futuro mais sustentável” é o grande objetivo da Bienal de Turismo de Natureza (BTN’19), a realizar-se no Multiusos de Aljezur, de 22 a 24 de fevereiro. A ideia é lançar um desafio à reflexão sobre o desenvolvimento da região do Algarve nos próximos anos.

Num encontro que visa juntar profissionais do turismo, empresários, decisores públicos, entidades certificadoras e investigadores em torno do setor do turismo, naquela que é a principal região turística do país, o objetivo passa ainda por “dar um forte contributo para este tema, colocando-o na agenda do desenvolvimento regional”.

A Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, promotora do evento, não tem dúvidas quanto ao “efeito predador de recursos naturais, patrimoniais, humanos e identitários que a indústria do turismo pode provocar” e, consequentemente, da “importância do planeamento estratégico e da operacionalização de medidas para a sustentabilidade”, com especial atenção para as zonas de baixa densidade e áreas protegidas, onde “um impacto turístico menos pensado pode causar danos irreparáveis na região”.

Nesse sentido, a BTN’19 tem já confirmado um lote de oradores relacionados com a temática do desenvolvimento sustentável, que vão participar num conjunto de mesas redondas com os participantes.

A BTN’19 vai promover também mais de 50 “oficinas do conhecimento”, disponíveis para todos os que trabalham em empresas de turismo ou relacionadas com o setor, estudantes a procurar conhecimento mais específico ou empreendedores.