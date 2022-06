Aljezur apoia projeto de consultas descentralizadas do CHUA

O Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve e o município de Aljezur celebraram no dia 01 de junho um protocolo de colaboração que visa implementar no concelho de Aljezur o projeto “Consultas Descentralizadas – CHUA + Proximidade”.

O projeto iniciou-se no dia em que se comemora o Dia Internacional da Criança, com consultas domiciliárias de Pediatria com recurso à unidade móvel de saúde do município para a deslocação da equipa médica e de enfermagem.

A iniciativa piloto, que agora se inicia em Aljezur e que será progressivamente alargada às especialidades de Medicina Interna e Cirurgia Geral, tem por objetivo evitar a deslocação dos utentes às unidades hospitalares e promover o intercâmbio entre os profissionais de saúde de medicina geral e familiar e especialistas da área hospitalar.

“A parceria estratégica reveste-se de enorme importância para um município periférico, como Aljezur, em que a distância às unidades hospitalares de referência, a pouca oferta de transporte publico, a falta de transporte individual e a dificuldade de locomoção de um número significativo de munícipes, impedem ou limitam o acesso a este tipo de cuidados de saúde”, refere a autarquia em comunicado.

O município de Aljezur apoia o projeto “Consultas Descentralizadas – CHUA + Proximidade” com o aluguer e cedência ao CHUA de uma viatura ligeira de passageiros que será afeta ao projeto, permitindo a deslocação dos médicos, enfermeiros e demais técnicos de saúde das unidades hospitalares ao Centro de Saúde de Aljezur e a disponibilização da Unidade de Saúde Móvel para as consultas ao domicílio, de acordo com as valências disponibilizadas e o planeamento das ações a realizar.