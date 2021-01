Aljezur atribui apoio para reparação de viaturas dos bombeiros

A Câmara Municipal de Aljezur vai atribuir um apoio financeiro de cerca de 25 mil euros aos Bombeiros Voluntários para despesas com reparações de viaturas, anunciou a autarquia.

“Com um cenário de parque de viaturas com alguns anos e com muitos quilómetros percorridos, em termos operacionais e de serviço à população do concelho, no âmbito do socorro e proteção civil, decidiu o município de Aljezur atribuir um apoio financeiro”, refere o município em comunicado.

O apoio financeiro atribuído será destino à reparação de viaturas “que necessitavam de intervenção a fim de manterem a sua operacionalidade, condição fundamental de apoio às populações, nas suas mais variadas vertentes”.

Devido à pandemia, os Bombeiros Voluntários de Aljezur viram diminuir as suas receitas, “quer em termos comerciais, quer em termos de serviços de transporte de doentes”.

“Sem nunca estar em causa a prontidão e operacionalidade da corporação de Bombeiros, o município entendeu que, em matéria de socorro às populações, e à própria segurança dos operacionais, que nesta sua missão, cada vez mais exigente, é necessário e imprescindível o esforço e a atenção redobrada, para com esta instituição”, conclui a autarquia.

