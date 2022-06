Município atribui mais de 40 mil euros em bolsas de estudo

A Câmara Municipal de Aljezur atribuiu este ano letivo 23 bolsas de estudo universitárias no valor de cerca de 44 mil euros, anunciou a autarquia.

Esta medida é um “reflexo da intenção do executivo de dar continuidade ao apoio aos jovens do município para que possam realizar com êxito a sua formação superior, afirmando-se como um dos pilares estratégicos da política municipal a educação”, segundo o comunicado.

A autarquia acrescenta ainda que “a formação dos jovens aljezurenses será sempre uma prioridade”.