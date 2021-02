Aljezur: Câmara garante fornecimento de água a pequenos regantes

A Câmara Municipal de Aljezur e a Junta de Freguesia de Odeceixe reuniram-se com a Associação de Regantes do Mira, reunião, a quem foi dada a garantia do fornecimento de água para os pequenos consumidores que têm terrenos na zona beneficiada e ainda para animais, anunciou o município.

“Poderão continuar a beneficiar do fornecimento de água, aqueles consumidores que não têm outra alternativa para rega”, garante a Câmara de Aljezur em comunicado, esclarecendo que poderão estar em causa entre 25 a 30 consumidores que não têm outro meio além do fornecimento público de água.

Os autarcas manifestaram a preocupação e a importância, para estes pequenos consumidores, de manterem o fornecimento de água, ficando de ser analisadas as várias situações pendentes.

A reunião, realizada a 22 de janeiro, foi solicitada pelas autarquias, a fim de se poderem inteirar da situação da Campanha de fornecimento de água para o ano de 2021.

O encontro permitiu também compreender e aprofundar as novas regras de fornecimento de água, à zona beneficiada pelo perímetro rega do Mira, entre Odeceixe e Rogil. Devido à falta de água na Barragem de Santa Clara, alguns consumidores da freguesia de Odeceixe e Rogil têm recebido informação referentes às novas regras para esta campanha.

A questão do não fornecimento de água está a causar alguma preocupação aos pequenos consumidores, que têm utilizado este bem, ao longo dos anos, para regarem pequenos espaços de horta e jardins.

