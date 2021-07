Aljezur: Câmara vai distribuir kits anti-covid na ponte de Odeceixe

O Município de Aljezur, que está no nível verde de contágios, vai realizar uma ação de sensibilização na estrada, no próximo dia 15 de julho, 5ªf, pelas 10h, na ponte de Odeceixe, distribuindo kits anti-covid.



Esta iniciativa enquadra-se no âmbito do programa Aljezur Sempre, que pretende promover o concelho Algarvio, atrair turistas e dinamizar a economia, mas de forma responsável. Para isso, e para que continue a ser seguro visitar o concelho, a autarquia vai iniciar a distribuição de 10 mil kits anti-covid, compostos por máscaras, gel desinfetante e as regras de segurança, a todos os que por lá circulem.

À hora de almoço, a comitiva desloca-se para a praia Praia de Odeceixe, para dar continuidade à oferta dos kits àqueles que já se encontram no concelho.



Esta ação de sensibilização é promovida pela CM Aljezur e pretende reforçar que apesar da estabilidade atual tudo pode mudar se as regras forem descuradas.

O arranque da distribuição está agendado para dia 15 às 10:00 e conta com a presença de José Gonçalves, Presidente da Câmara de Aljezur, Fátima Catarino, Vice Presidente da Região de Turismo do Algarve, Representantes da Proteção Civil e da Guarda Nacional Republicana.

