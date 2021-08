Aljezur celebra Dia do Município com espetáculos rolantes

O concelho de Aljezur vai comemorar o Dia do Município, a 29 de agosto, com espetáculos rolantes em vários locais e a entrega de sardinhas à população para festejarem em casa, em segurança, anunciou a autarquia.

A festa começa no dia anterior, a 28 de agosto, com os espetáculos rolantes de Sérgio Rossi e Augusto Canário, pelas 20:00. Sérgio Rossi vai percorrer as localidades de Odeceixe, Rogil, Maria Vinagre e Carrascalinho, enquanto Augusto Canário irá a Alfambras, Tramelo, Bordeira e Carrapateira.

O Dia do Município de Aljezur terá início pelas 09:00 com o hastear da bandeira, o hino nacional interpretado pela Banda Filarmónica dos Bombeiros Voluntários e ainda uma intervenção do presidente da Câmara Municipal, José Gonçalves.

De seguida, vai decorrer uma cerimónia protocolar de entrega da Medalha Municipal de Bons Serviços, com o grau de ouro que distinguirá Mário Pacheco Costa.

Após outra atuação da banda filarmónica, pelas 11:00 vai decorrer uma mega sardinhada, com entrega de sardinhas à população em vários locais do concelho, para que possam festejar em suas casas, em segurança, devido à pandemia de covid-19.

À noite, pelas 20:00, os espetáculos rolantes regressam com Ruth Marlene em Espartal, Vale da Telha e Arrifana e Rebeca em Aljezur.

