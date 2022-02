Aljezur condena ataque militar da Rússia à Ucrânia com uma moção

A Assembleia Municipal de Aljezur aprovou por unanimidade, na sua sessão ordinária de 25 de fevereiro de 2022, uma moção de condenação ao ataque militar da Rússia contra a Ucrânia e de solidariedade à população Ucraniana.

“A Assembleia Municipal de Aljezur condena veementemente o ataque militar da Rússia contra a Ucrânia e apela à retirada imediata das forças militares russas daquele país soberano. Só no quadro do direito internacional, dos acordos internacionais anteriormente estabelecidos e a retoma imediata do caminho da diplomacia podem conduzir a um futuro pacífico e próspero de toda a região. Acreditamos que as soluções pacíficas e diplomáticas são aquelas que, no quadro dos valores do século XXI, melhor defendem as pessoas, a prosperidade e o crescimento dos países”, pode ler-se no comunicado enviado pela autarquia.

O município apoia “firmemente a soberania e a integridade territorial da Ucrânia”, deixando “uma palavra de solidariedade para com o povo ucraniano, a comunidade ucraniana presente no nosso país e muito em particular os residentes no município de Aljezur, também eles com familiares e amigos nas áreas de combate”.

Tal como outras autarquias, o município diz estar pronto para “acolher e apoiar aqueles que decorrentes destes atos de violência viram as suas vidas dilaceradas”.

O documento apela ainda a “uma posição clara e consistente a nível da UE, bem como a aplicação de severas sanções com fortes repercussões económicas para os responsáveis por esta agressão”.

Esta moção foi enviada ao Presidente da República, ao primeiro-ministro, ao ministro dos Negócios Estrangeiros e à Embaixadora da Ucrânia em Portugal.