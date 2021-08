Aljezur desafia jovens fotógrafos para mais um projeto do Bezaranha

A Câmara Municipal de Aljezur desafiou os jovens fotógrafos a que se deixem envolver pela experiência local e desenvolver um contacto ativo com a gastronomia e as práticas locais, em mais uma iniciativa do projeto cutural Bezaranha.

“No dia 14 de agosto de 2021 [sábado] pelas 9:30 da manhã, deixe-se levar por mais uma ventania do Bezaranha, que nos vai fazer voar para junto das cores, cheiros e sabores que se encontram no Mercado dos Produtores Locais de Aljezur”, convida a autarquia.

“Junte-se a nós para mais uma iniciativa Cultural dedicada à fotografia e às artes circenses”, acrescenta.

Durante a manhã, os participantes irão captar fotografias dos produtos agrícolas que se encontram à venda neste espaço, sendo que as seis melhores fotografias eleitas serão expostas num dos espaços culturais do concelho.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição, com o preenchimento do formulário disponível nos Serviços Online do site do Município de Aljezur.

Durante o evento irá decorrer uma atuação circense preconizada por só Nuno Duarte e José Augusto.

Os participantes deverão utilizar máscara facial e seguir as regras estipuladas para o espaço e conforme as normas da DGS.