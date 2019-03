Aljezur desperta população para a sua história e património

A Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur (ADPHA) vai realizar mais uma edição anual do seu ciclo de conferências, intitulado “Aljezur – No Tempo e na História”.

Estas conferências são realizadas em parceria com as quatro juntas de freguesia do município de Aljezur, adianta a associação criada em fevereiro de 1996, acrescentando que a realização destas conferências pelas freguesias visa a descentralização da atividade desenvolvida por esta associação por todo o território do município de Aljezur.

“O objetivo principal destas conferências é a partilha do conhecimento através de uma temática ampla e diversificada, com vista ao despertar das consciências e sensibilizar a população para a valorização da sua história e do seu património”, salientam os responsáveis, frisando que “no final de cada sessão os participantes têm a oportunidade de interagir com os conferencistas”.

A primeira iniciativa terá lugar já no próximo sábado, dia 9 de março, às 15h00, na junta de freguesia da Bordeira, onde o mestre Fernando Águas (Sociedade de Geografia de Lisboa) vai abarodar o tema “Jaques-Morgados do Paul da Bordeira e Bordalete”.

Segue-se, a 6 de abril, “Os homens que embarcaram com Fernão de Magalhães para a mais difícil viagem marítima da história”, por José Manuel Garcia (Gabinete Estudos Olisiponenses). Esta conferência está marcada para as 15h00, no Museu da Terra e do Mar da Carrapateira.

Mais tarde, a 4 de maio, Alberto Vieira (C.E.H.A./Região Autónoma da Madeira) fala sobre “O Algarve no povoamento da Ilha da Madeira – Mitos e Realidades”, que terá lugar na junta de freguesia de Aljezur, a partir das 15h00.

O ciclo prossegue a 8 de junho, com Damião Rodrigues (Centro História Faculdade de Letras de Lisboa) a abordar o tema “O Algarve nas descobertas do Atlântico”, na junta de freguesia do Rogil, também pelas 15h00.

A última conferência deste ano está marcada para o dia 7 de setembro, com Luís Costa e Sousa (Centro Humanidades da F.C.S.H./U.Nova) a falar sobre “Aljezur no itinerário de D. Sebastião”, na junta de freguesia de Odeceixe, às 15h00.

Estas conferências contam com a colaboração científica do investigador José António Martins, sem a qual não teria sido possível que este projeto se tornasse uma realidade, acentua a ADPHA.