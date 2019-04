Aljezur entrega medalha de ouro à Universidade do Algarve

A assembleia municipal de Aljezur deliberou, no passado dia 29 de março, sob proposta da câmara municipal, atribuir a medalha de ouro do município à Universidade do Algarve, no ano em que esta comemora o seu quadragésimo aniversário.

A câmara e a assembleia municipal de Aljezur sublinham ainda que, ao longos dos últimos 40 anos, a Universidade do Algarve marcou a história da região do Algarve, do país e nomeadamente do município de Aljezur. “Foram quarenta anos de existência dedicada ao ensino, à formação, à capacitação, à investigação, à cooperação e à excelência”…

