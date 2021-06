Aljezur iniciou campanha anual de controlo de pragas

O Município de Aljezur iniciou no presente mês de junho uma Campanha Anual de Controlo de Pragas, com o objetivo de garantir o controlo de murídeos e blatídeos nos Edifícios Municipais e nas redes públicas de saneamento de todas as zonas urbanas do Concelho de Aljezur, assegurando deste modo a salvaguarda da higiene urbana.

Para tal, recorreu à adjudicação de serviços especializados de desinfestações, à empresa AMBIDEFENSE, Unipessoal, Lda, pelo período de um ano (de junho de 2021 a maio de 2022).

Esta campanha consiste, em efetuar um total de 106 intervenções, das quais 46 são em sede de Edifícios e instalações Municipais, nomeadamente nos Mercados Municipais de Aljezur e Odeceixe, nas Instalações do Jardim de Infância de Odeceixe e Escolas Primárias do Rogil e Odeceixe, no Edifício Paços do Concelho e Edifício Municipal antiga C+S, nos Armazém Municipal e das Viaturas e nos Arquivos municipais, e 60 nas redes de saneamento do concelho de Aljezur, nas zonas da Carrapateira, Bordeira, Arrifana, Aljezur, Rogil, Ma Vinagre e Odeceixe, contemplando 1045 caixas de saneamento.

Para o executivo trata-se de uma campanha com carater preventivo e de extrema importância, para a qual foi delineada uma estratégia eficaz, dando resposta por parte do Município a questões essenciais como o bem-estar da população, a limpeza e a preservação do património urbano, não colocando em risco a saúde pública.

