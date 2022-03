Aljezur já está a receber refugiados da Ucrânia

Dados oficiais do município contabilizam, até ao momento, a chegada de duas famílias, no total de três mulheres e três crianças, que chegaram nos últimos dias a Aljezur através do apoio da Associação dos Ucranianos em Portugal.

PUB

A Associação dos Ucranianos em Portugal comunicou ao município a chegada das famílias, articulando com o Alto Comissariado para as Migrações do Algarve, uma vez que outras pessoas e famílias irão chegar ao concelho.

Para prestar apoio a estas famílias foi de imediato acionado o Serviço de Ação Social do município, o que providenciou o acompanhamento junto do Serviço de Estrageiros e Fronteiras (SEF), a fim de tratarem dos registos para Proteção Temporária, essencial para estes cidadãos terem acesso às medidas e apoios de âmbito nacional, assim como entrega de alguns bens essenciais.

Por não ser possível contabilizar os pedidos de ajuda estão a ser feitos no concelho, realizou-se esta segunda-feira uma reunião extraordinária da Rede Social do concelho de Aljezur, a fim de articular a intervenção entre os diversos serviços públicos e os parceiros sociais que atuam no concelho.

O município apela, por fim, “a quem tenha conhecimento de pessoas deslocadas da Ucrânia e que necessitem de informação, apoio e encaminhamento, nomeadamente na articulação com o SEF e outros serviços públicos”, que se podem dirigir ao Serviço de Ação Social do município de Aljezur, no edifício da antiga Escola C+S.