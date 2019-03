Aljezur, Lagos e Vila do Bispo promovem reflexão e debate sobre o mar

“Mar – Oportunidades/Desafios/Ameaças” é o tema principal do I Congresso Intermunicipal da Associação de Municípios Terras do Infante, que junta Aljezur, Lagos e Vila do Bispo. A iniciativa vai ter lugar no próximo dia 23 de março, entre as 9h00 e as 18h00, no Centro Cultural de Lagos, numa parceria com a Universidade do Algarve.

“Este congresso celebrará, por um lado, a reunião de todos os autarcas destes três municípios, a presença de organismos, entidades e individualidades ligadas à temática, mas, acima de tudo, conhecimento, informação, reflexão e debate relativo ao mar e oceanos, como fator de diferenciação, inovação e conhecimento na forma sustentável da sua exploração, na resolução de conflitos de uso, nas novas atividades e criação de mecanismos atrativos para o investimento, entre múltiplos aspetos”, refere uma nota assinada pela presidente da associação Terras do Infante e autarca de Lagos, Maria Joaquina Matos.

Assim, no primeiro painel, dedicado à “economia do mar”, será passada em revista cem anos da indústria conserveira de Lagos, a congelação de produtos de pesca e aquacultura, o impacto económico e turístico da náutica de recreio, a economia do surf e o mar enquanto fator diferenciador no turismo da região.

Num segundo painel, serão apresentadas comunicações ligadas à conservação da biodiversidade marinha na costa vicentina, mar de “plástico” e poluição, água e oceanos.

Para o efeito, as comunicações serão da responsabilidade de Francisco Castelo, da Câmara de Lagos, Nuno Battaglia, administrador do Grupo Battaglia, Fernando Perna, Paulo Carrasco, Maria João Bebianno e Jorge Gonçalves, todos da Universidade do Algarve, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, e Carla Graça, vice-presidente da associação Zero.

No intervalo da manhã, será também inaugurada a exposição “Mar Profundo Português”, que estará patente ao público até 29 de março.

Este primeiro congresso homenageará ainda a memória e o trabalho do professor Mário Ruivo e será encerrado pela ministra do Mar, Ana Paula Vitorino.