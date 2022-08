Aljezur lança concurso internacional para ecovia e ciclovia

A Câmara Municipal de Aljezur lançou um concurso internacional para a obra de uma ecovia e ciclovia de Odeceixe até à Carrapateira, anunciou a autarquia.

A primeira fase conta com uma extensão de 60,101 quilómetros e uma estimativa orçamental de 660 mil euros mais IVA, com financiamento do CRESCE 2020 e do Turismo de Portugal em cerca de 90% para a primeira etapa.

A segunda fase do projeto tem uma extensão de 16,837 quilómetros e uma estimativa orçamental de cerca de quatro milhões de euros mais IVA, que ficará para se candidatar ao próximo quadro comunitário 2030.

Para o município, “estas iniciativas e investimentos, inserem-se na sua política de mobilidade sustentável e promoção da utilização de meios de mobilidade suave”.

“Visam sensibilizar para o uso de meios de locomoção alternativos e amigos do ambiente, que ao mesmo tempo, contribuem para o bem-estar e desenvolvimento saudável das populações e obviamente numa oferta de um produto turístico”, acrescenta.