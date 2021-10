Aljezur lança obras em redes viárias no valor de 373 mil euros

Aljezur lança arranjos em quatro estradas do concelho, no valor de 373 mil euros

A Câmara de Aljezur anunciou que foram iniciadas as intervenções nas redes viárias, em vários pontos do concelho, com cinco lançamentos de empreitadas, com um volume de investimentos de 373 mil euros.

Na Bordeira, na Rua Dom Álvaro Afonso, melhorando a entrada daquela localidade, a sua repavimentação assim como o estacionamento, com betão betuminoso, num valor de cerca de 43.000€.

A empreitada da Estrada do Carrascalinho entre a Igreja Nova e Poções, num valor de 150.000€, cuja intervenção visa a reparação dos troços em pior estado de conservação, com a aplicação de betão betuminoso, ainda a instalação lombas redutoras de velocidade e passadeiras para peões e respetiva sinalização, na localidade.

A terceira intervenção é a empreitada na Variante 19 de Abril em Odeceixe e ao longo da estrada para a Praia de Odeceixe, nos troços em mau estado de conservação, assim como o melhoramento da sinalização, num investimento de cerca de 150.000€.

A quarta empreitada é a beneficiação da Rua Direita na Carrapateira, num valor de cerca de 30.000€, tratando-se de uma rua que sofreu substituição de infraestruturas, e que sofrerá melhoramentos no pavimento. Estas intervenções serão realizadas num prazo de 90 dias.

As referidas obras, num valor global de cerca de meio milhão de euros, vão no seguimento de uma série de investimentos que passarão a ser realizados, no âmbito da rede viária municipal, no melhoramento de vários troços de vias e estradas, proporcionando assim melhores condições de circulação e mais segurança.

PUB