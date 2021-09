Aljezur: Lançado disco de canto com património musical do concelho

Acaba de ser lançado um disco que regista a riqueza do património imaterial existente no Concelho de Aljezur onde os mais velhos são os seus fiéis depositários, “onde se reúnem os cantos, os contos e a voz de quem, com a coragem de enfrentar o novo, aceita e supera novos desafios”, foi agora anunciado.

Oiça aqui o disco completo:

Trata-se de uma recolha e produção musical que funde o tradicional com o moderno, criando uma obra transversal a todas as gerações que une um povo e educa uma nação.

O Agora de Outrora é uma produção do compositor e multinstrumentista André Duarte AKA Júnior (membro e co-fundador da banda de World Music Terrakota), que durante 6 meses mergulhou de uma forma apaixonada neste projeto.Todas as gravações, arranjos, grande parte da execução instrumental e direcção artistica são da sua autoria.A obra conta com a participação de inúmeros músicos convidados de diversas áreas da musica Portuguesa, a mistura e masterização ficaram a cargo do Ivan Pereira e o grafismo da capa criado por Celine Jacinto e Hugo Baço.

Este disco é o resultado de uma aposta do Município de Aljezur junto com Associação Cultural “Tertúlia” partindo do Programa Entrelaçar uma iniciativa criada por ambos em 2015 que promove um envelhecimento ativo e saudável através de atividades lúdicas, culturais e artísticas de caráter regular e continuado e de onde foram criados os Coros do Rogil e Odeceixe que tiveram grande relevância neste processo.

Veja aqui o disco completo:

“O Município de Aljezur abraçou sem hesitação a ideia da gravação do Agora de Outrora, um disco que segue uma narrativa de acontecimentos passados, presentes e futuros relacionados com a região e seus costumes, contados e cantados por vários intérpretes, autores e músicos do concelho envolvidos no Programa Entrelaçar”, acrescenta a nota.

As captações de voz foram feita em cozinhas, salas de estar, quartos de dormir, antigas escolas primárias e no estúdio pessoal de André Duarte onde posteriormente receberam uma produção musical elaborada, de uma forma cuidada e com uma abordagem contemporânea nos arranjos e conceção do mesmo.

