Aljezur: Lavrar o Mar quer combater a exclusão social através da arte

A cooperativa Lavrar o Mar quer criar um centro comunitário de artes na antiga escola primária da Bordeira, em Aljezur, transformando o edifício devoluto num espaço cultural para combater a exclusão social, comunicou a promotora do projeto.

Financiado pelo programa Bairros Saudáveis, o projeto EscolaNova prevê a reabilitação do imóvel da antiga escola primária da aldeia da Bordeira, transformando-o num centro de artes com várias valências, entre as quais, uma cozinha e horta comunitárias, laboratório de costura e uma biblioteca-roupeiro.

“A antiga escola mantém uma relação direta com a população e a sua história e a ideia é que possa ser um espaço de encontros, troca de conhecimentos e de criação artística e que contribua para o combate ao isolamento e exclusão social”, afirmou Madalena Victorino, diretora artística da Lavrar o Mar.

Segundo a bailarina e coreógrafa, a cozinha comunitária” pretende ter uma relação com a horta, para que as próprias pessoas da aldeia possam confecionar os alimentos, expondo todo o seu saber, o mesmo acontecendo com o laboratório de costura, enquanto a biblioteca-roupário pretende disponibilizar roupas, tal como uma biblioteca disponibiliza livros”.

Madalena Victorino refere que o espaço de artes “será criado em conjunto com a população” da Bordeira, uma aldeia com cerca de 50 habitantes que frequentaram aquela escola, “porque foi pensado para as pessoas locais, no sentido de que o cruzamento entre a cultura local e a criação artística possa combater o isolamento e promova estilos de vida saudáveis”.

“Existe uma história, um enraizamento de laços afetivos entre as pessoas que frequentaram aquela escola e que ainda habitam na aldeia, e o objetivo é ver de que forma é que esses laços podem reverberar dentro da nova vida do espaço, numa zona muito desertificada do concelho [de Aljezur]”, observou.

Segundo Madalena Victorino, o objetivo do projeto consiste em criar “um espaço central de dinamização da aldeia e dos aspetos endógenos da sua cultura, aprendendo através de contactos intergeracionais entre pessoas de diferentes quadrantes”, através da realização de laboratórios e espetáculos.

O imóvel onde outrora funcionou a antiga escola da aldeia da Bordeira vai ser cedido pela Câmara Municipal de Aljezur à cooperativa Lavrar o Mar, por um período de 10 anos, ficando as obras de reabilitação a cargo da cooperativa cultural.

“Iremos iniciar as obras quando a autarquia nos ceder o imóvel e não temos uma data prevista para a sua conclusão”, apontou.

Madalena Victorino adiantou que a implantação do centro de artes vai decorrer por fases, sendo a primeira “a de devolver a estabilidade estrutural do imóvel da antiga escola”, composto por apenas uma sala.

Posteriormente, está prevista a construção “de um outro edifício de maior dimensão, com capacidade para ensaios e pequenos espetáculos”, concluiu.

A cooperativa Lavrar o Mar, fundada em 2014 sob a designação Cosa Nostra, criou em 2016 um projeto artístico e cultural em Aljezur e Monchique com o propósito de dinamizar a cultura em territórios de baixa densidade, sobretudo em época baixa.

O Programa Bairros Saudáveis é um programa público, de natureza participativa, cujo objetivo é a melhoria das condições de saúde, bem-estar e qualidade de vida em territórios vulneráveis localizados em Portugal continental.

A dotação do programa é de 10 milhões de euros, a duração é até 31 de dezembro de 2022 e das 774 candidaturas apresentadas foram aprovadas para financiamento 246.