Aljezur: Obras no portinho da Arrifana avançam em 2019

Há vários anos que os pescadores se queixam das más condições do portinho da Arrifana. As obras da Sociedade Polis arrancam este ano para reparar os danos e melhorar a operacionalidade do porto

O município de Aljezur e a Sociedade Polis Litoral assinaram, recentemente, um protocolo com vista ao estabelecimento das bases de cooperação financeira para a realização da empreitada de beneficiação e requalificação do portinho da Arrifana, uma obra aguardada há muitos anos pela comunidade piscatória local.

Há cerca de dois anos, a autarquia já se queixava que “as infraestruturas do portinho apresentavam alguns danos que, perante a perspetiva do seu agravamento e os riscos para a operacionalidade do porto, urge reparar”.

Agora, esta intervenção, que será executada durante o ano de 2019, pela Sociedade Polis, compreende a execução de uma série de trabalhos, nomeadamente, “a instalação, manutenção e desmontagem do estaleiro, reparações no molhe de abrigo, reconstrução da retenção marginal e pavimentação do terrapleno, reparação do pavimento do cais sudoeste, reconstrução e reparação da antiga rampa varadouro, construção das escadas no cais norte e manutenção dos fundos da bacia do porto”.

Segundo o presidente da Câmara de Aljezur, José Gonçalves, “esta importante obra irá trazer melhores condições de trabalho e de segurança à comunidade piscatória do portinho de Arrifana, que espera já há alguns anos pelas mesmas”…

