Aljezur: Obras vão retirar peões da ponte rodoviária e construir passadiço

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Município de Aljezur anunciou que vai começar a obra de retirada dos peões da Ponte de Aljezur, no âmbito da segurança e mobilidade para os peões e para o trânsito em geral.

“Ao longo de vários anos o Município de Aljezur tem alertado as Infraestruturas de Portugal, entidade com responsabilidade sobre a matéria, da importância de uma solução para as questões de segurança para quem atravessa a Ponte de Aljezur, pois até aqui os peões que fazem essa travessia têm algum risco associado, por passeios muito estreitos, que não garantem a sua segurança”, enuncia o município.

Assim, informa a autarquia, após várias reuniões com as Infraestruturas de Portugal, assumiu a Câmara de Aljezur a realização da obra, que permitirá retirar os passeios dos peões no interior da ponte, melhorando a circulação automóvel e garantido “mais e melhor segurança para todos, enquadrando-se a mesma nas intervenções de requalificação da frente ribeirinha de Aljezur”, diz o município.

Foi assinado o ato de consignação, no passado dia 19 de maio, para início da empreitada. A obra terá uma parte de construção civil, que obriga à realização de duas fundações nas margens da ribeira, onde irá assentar o passadiço, que terá um vão de cerca de 40 metros, construído em metal e com piso de material reciclado. Este será construído em fábrica e colocado no local após a sua construção.

Assim, a obra adjudicada por 196.330 euros e um prazo de construção de 120 dias, “permitirá mais conforto e mais segurança, para os peões e automobilistas”, garante a Câmara de Aljezur.