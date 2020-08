Aljezur oferece cadernos de atividades a alunos do ensino básico

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O município de Aljezur vai voltar a oferecer os cadernos de atividades escolares a todos os alunos do ensino básico do concelho, além de outros apoios na área da educação, anunciou a autarquia.

Todos os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas de Aljezur vão receber os cadernos de atividades, de acordo com a listagem de manuais escolares aprovada, segundo o comunicado.

Para os alunos que se inscrevam e venham a frequentar as escolas do concelho após a Câmara Municipal de Aljezur ter adquirido os cadernos de atividades, o município irá reembolsar as despesas comprovadamente feitas pelos agregados familiares.

Este apoio na forma de reembolso será atribuído aos alunos por intermédio dos pais, tutores ou encarregados de educação, após solicitarem ao município, juntamente com o respetivo comprovativo de pagamento.

O executivo vai ainda entregar uma verba de 12,50 euros por criança que esteja a frequentar a educação pré-escolar e 1.º ciclo de Aljezur para aquisição de material escolar.

No ano letivo de 2016/2017 a Câmara Municipal de Aljezur alargou o apoio na aquisição dos manuais escolares e cadernos de atividades ao 2.º e 3.º ciclo do ensino básico público do concelho, além do que já vinha sendo feito com os alunos do primeiro ciclo.

“Assim, uma vez mais, o município aposta e continua a ter na educação, uma das suas prioridades, o apoio universal aos seus alunos, para que não lhe seja negada a oportunidade de poderem evoluir nos seus estudos, aliviando o orçamento das suas famílias”, conclui a autarquia em comunicado.