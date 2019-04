Aljezur promove mudança de hábitos alimentares

Diminuir a oferta de alimentos com elevado teor de açúcar, sal e gordura e aumentar a oferta de água, fruta e produtos hortícolas frescos. Este é o grande objetivo do município de Aljezur ao subscrever, com a Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, um protocolo de colaboração no âmbito da estratégia para a promoção da alimentação saudável e da atividade física, da saúde e do bem-estar.

“O objetivo deste protocolo visa a promoção de hábitos alimentares saudáveis e a prática de atividade física pela população do concelho, contribuindo para a melhoria do seu estado de saúde e para redução das desigualdades sociais, no domínio da saúde”, adianta a autarquia.

A ideia, explicam os responsáveis, é “modificar os ambientes e a oferta alimentar de determinados alimentos, em particular diminuindo a oferta dos que apresentam elevado teor de açúcar, sal e gordura e aumentando a oferta de água, fruta e produtos hortícolas frescos, de preferência respeitando critérios de disponibilidade sazonal e de proximidade”, assim como “melhorar a qualidade e acessibilidade da informação disponível ao consumidor sobre alimentação saudável e atividade física, de modo a informar e capacitar os cidadãos e profissionais, para escolhas saudáveis”.