Aljezur: Quatro pessoas resgatadas na praia de Odeceixe

Quatro pessoas foram resgatadas durante a tarde de domingo na praia de Odeceixe, no concelho de Aljezur, depois de terem sido arrastadas pela corrente, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

O alerta foi recebido cerca das 13:00, através do número 112, informando que se encontravam quatro pessoas em dificuldades na praia de Odeceixe e que uma delas estaria em situação de pré-afogamento.

Para o local foi de imediato ativado o piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos, uma embarcação da Estação Salva-vidas de Sagres, duas viaturas do projeto “Seawatch”, uma viatura do INEM e os Bombeiros Voluntários de Aljezur.

As quatro vítimas, que já se encontravam em terra após terem sido retiradas da água com o apoio de surfistas que se encontravam na zona, receberam assistência.

Uma das vítimas foi ainda transportada por um helicóptero do INEM para uma unidade hospitalar, em situação estável, segundo o comunicado.

As vítimas, de nacionalidade alemã, polaca e portuguesa, com cerca de 30 anos, encontravam-se dentro de água quando, alegadamente, entraram num agueiro e foram arrastados pela corrente.

A operação de resgate foi coordenada pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Lagos, enquanto o Comando-local da Polícia Marítima de Lagos tomou conta da ocorrência.

