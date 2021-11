Aljezur recebe debate que encerra a 1.ª fase do “Algarve + Sustentável”

O maior evento de turismo de natureza do Algarve encerra a sua 1.ª fase no próximo dia 26 de novembro com um debate inspirado no Plano Turismo + Sustentável do Turismo de Portugal, anunciou a organização.

Neste debate serão abordados os dois primeiros eixos centrais deste plano: Eixo I – Como estruturar uma oferta cada vez mais sustentável e Eixo II- Como qualificar os agentes do sector.

O dia será inteiramente dedicado à reflexão e discussão, com intervenções de representantes das principais entidades públicas e privadas, envolvidas na criação de propostas diferenciadoras de promoção dos lugares, das atividades e de implementação das boas práticas que correspondam aos padrões internacionais de turismo sustentável.

Todos os participantes do debate terão direito a almoço volante no restaurante “A Taberna do Gabriel”, onde poderão estabelecer um contacto mais informal e ter um momento de convívio.

A abertura do debate será feita por José Gonçalves, do município de Aljezur, Aura Fraga, da Associação Vicentina, João Fernandes, da Região de Turismo do Algarve, e Joaquim Brandão Pires, da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

A moderação do debate ficará a cargo da professora Manuela Rosa da Universidade do Algarve. O encerramento dos trabalhos será feito por José Apolinário, Presidente da CCDR Algarve.

A participação no debate é livre, mas limitada e sujeita a inscrição obrigatória. Programa completo e inscrições em www.algarvemaissustentavel.pt.

Em março de 2022 o “Algarve + Sustentável” regressa para a sua segunda fase, sendo a terceira entre outubro e novembro do próximo ano.

