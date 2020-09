Aljezur reforça apoio a associações locais

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara Municipal de Aljezur aprovou por unanimidade, em reunião do executivo que decorreu no final do mês de agosto, a atribuição de um apoio extraordinário à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur e à Casa da Criança do Rogil, anunciou a autarquia.

Os bombeiros voluntários vão receber um valor superior a 4300 euros, enquanto que a Casa da Criança do Rogil terá direito a 4660 euros, segundo o comunicado.

Estes valores destinam-se à aquisição de materiais de proteção e desinfeção para utilização nas creches e para os operacionais dos bombeiros desempenharem as suas missões em segurança.

“Este é um esforço financeiro que continuaremos a fazer, sempre no sentido de proteção de todos os munícipes do concelho”, conclui o município.

Já a 1 de setembro, a Câmara Municipal de Aljezur e a Associação de Bombeiros Voluntários assinaram um novo protocolo que prevê um reforço financeiro mensal superior a 22 mil euros.

Com este novo protocolo, os bombeiros ganham também novas funções como a manutenção da força mínima de intervenção operacional, a disponibilização de um graduado em permanência às operações, a dotação da central de comunicações dos meios técnicos, materiais e humanos e a manutenção de veículos, equipamentos e infraestruturas.

Segundo o comunicado, o corpo de bombeiros voluntários do concelho tem tido um aumento do número de ocorrências no âmbito da emergência pré-hospitalar e um crescimento de 13,2% no número de acionamentos.

A autarquia salienta ainda que quando existem dois ou três pedidos quase em simultâneo, com a ausência de meios de resposta do corpo de bombeiros, “implica o atraso no socorro de 30 a 40 minutos, em virtude dos outros Postos Emergência Médica estarem a mais de 30 quilómetros”, nomeadamente Lagos, Monchique, Odemira e Vila Bispo.

O protocolo foi assinado com a participação do presidente da Câmara Municipal de Aljezur, José Gonçalves, os membros da direção, João Cabral e Ivo Amendoeira e elementos do Comando dos Bombeiros, Comandante Mário Costa e os adjuntos de Comando José Carlos e António Ângelo.