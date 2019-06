A Câmara de Aljezur vai celebrar um protocolo de cooperação para a constituição do dispositivo especial de combate a incêndios rurais, anunciou a autarquia em comunicado.

O protocolo tem como objetivo “o reforço das verbas atribuídas pela ANEPC aos corpos de bombeiros da região, para manter um dispositivo especial transversal a todo o distrito, dedicado em exclusivo aos incêndios rurais, que assegure uma capacidade de resposta adequada a este desígnio nacional, sem comprometer a eficiência na resposta às restantes ocorrências de proteção e socorro que, no período de verão, aumentam exponencialmente, face ao incremento sazonal da população no Algarve, enquanto destino turístico”.

Assim, além dos cerca de 29 mil euros que vão ser transferidos para a Federação dos Bombeiros do Algarve, no âmbito do protocolo, a Câmara de Aljezur vai reforçar o seu apoio aos bombeiros locais com a atribuição de um subsídio de 6.660 euros para a instalação do 1º COS no período crítico (1 julho a 30 setembro), “permitindo, assim, que desde o alerta da ocorrência seja despachado um veículo ligeiro com um graduado que assume a função de 1º Comandante das Operações de Socorro, coordenando as diferentes forças despachadas pelo CDOS de Faro no ataque inicial”.