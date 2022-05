Aljezur reforça dispositivo de combate a incêndios rurais

No âmbito do protocolo relativo ao Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais (DECIR) 2022, o município de Aljezur, comparticipará aquele dispositivo com um valor de 40.329,00 mil euros.

O objetivo do protocolo é a atribuição de um complemento financeiro às verbas disponibilizadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e instalar, em todos os corpos de bombeiros do Algarve, equipas dedicadas ao combate aos incêndios florestais, sem comprometer as restantes operações de proteção e socorro que têm um acréscimo significativo neste período, com o aumento da população na região.

Ainda no âmbito do DECIR e como tem vindo a ser assumido desde 2017, o Corpo de Bombeiros de Aljezur dispõe de um graduado em permanência para exercer as funções de 1.º Comandante das Operações de Socorro (COS), nos meses de junho, julho, agosto e setembro, abrangendo as fases de reforço III e IV do DECIR 2022.

O município apoia ainda a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Aljezur no valor global de 10.250,00 mil euros.

A medidas, definidas no âmbito da Proteção Civil, vêm ao encontro da estratégia assumida para “Um Concelho mais Resiliente”.