“Aljezur Sempre” é a nova campanha de promoção do concelho

Aljezur apresenta-se com uma nova campanha de promoção e de valorização do território, que foi apresentada na passada sexta-feira, dia 4 de junho, pelo Município de Aljezur, junto dos principais atores do setor turístico do Concelho, anunciou a autarquia.

Esta nova linha de comunicação pretende, numa primeira fase, elevar a autoestima local, afirmando a alma do concelho de Aljezur desde Odeceixe, passando pelo Rogil, Aljezur e Bordeira e consolidar também a escolha preferencial por este território para as férias dos turistas nacionais.

“’Aljezur Sempre’ afirma o que é nosso, a nossa cultura, o nosso património, a nossa paisagem, a nossa natureza, as tradições e os saberes, a nossa gastronomia, as nossas praias, a nossa serra, enfim as nossas raízes e as nossas gentes”, enfatiza o município, em Nota de Imprensa.

“O início desta campanha acontece numa altura em que alavancar a economia é fundamental, unindo esforços com as empresas e os empresários locais, por um território que orgulha quem vive e visita a região, a simplicidade no trato e dedicação, mas também pela sua complexidade única que nos apresenta na especificidade da sua paisagem”, acrescenta.

Segundo a autarquia, “Aljezur Sempre”, “vai apaixonar quem escolher este território para a suas férias, mas acima de tudo assume um compromisso de uma relação duradoura que pretende fidelizar quem nos visita para que descubra mais um pouco de Aljezur, por isso “Aljezur Sempre” irá criar um programa de compensação em que cada valor gasto nos alojamentos, na restauração e bebida e nos operadores de animação turística darão azo a um sorteio de novas experiências para consumirem durante este outono e inverno.

Este programa estará sujeito a regulamento, que será brevemente divulgado, bem como aos restantes pormenores, pela Câmara Municipal de Aljezur.

Esta é uma medida que pretende no imediato reforçar a retoma económica deste setor no Concelho de Aljezur, mas sobretudo garantir uma desejável e ansiada dinâmica deste setor na próxima época baixa, trazendo a Aljezur mais visitantes.

Esta nova imagem irá ter presença em outdoors que marcam as entradas do concelho, animação nas redes sociais, brochuras, imprensa escrita e numa campanha nos táxis locais. Na segunda fase deste programa, será alargada a presença em rádio e televisão como campanha na comunicação social.

PUB