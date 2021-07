Aljezur sensibiliza turistas para comportamentos de segurança face a vírus

Uma ação de sensibilização para a segurança face ao covid-19 arrancou dia 15 de julho, simbolicamente, na Ponte de Odeceixe, uma das principais entradas para o Algarve, e contou com a presença de José Gonçalves, presidente da CM de Aljezur e respetivos serviços da Proteção Civil e do Turismo, Fátima Catarino, vice-presidente do Turismo do Algarve, e da GNR,

O Município de Aljezur está no nível verde de contágios e assim se quer manter, apesar da previsão de aumento de infeções para as próximas semanas. Para isso, e porque no verão o concelho duplica a lotação, a CM de Aljezur está empenhada em combater o aumento do contágio no concelho através de ações de sensibilização no terreno, entre as quais a distribuição de 10 mil kits anti-covid, compostos por máscaras, gel desinfetante e a lista das regras essenciais, na principal entrada no concelho e no Algarve, a ponte de Odeceixe, e também em locais estratégicos do município como as praias ou o centro histórico.

Esta iniciativa acontece no âmbito do programa Aljezur Sempre, que pretende promover o concelho algarvio, a cultura, a gastronomia, as praias e a natureza, ao mesmo tempo que atrai turistas e dinamiza a economia, mas sempre de forma responsável e segura. Através destas ações, o município pretende reforçar que, apesar da estabilidade atual, tudo pode mudar se as regras não forem cumpridas.

“O turismo é o grande impulsionar do Algarve e da economia da nossa região, e, por isso, queremos garantir que o município se mantém no nível mais baixo de contágio possível, especialmente durante o verão, altura em que milhares de turistas nacionais e estrangeiros nos visitam. Com estas ações, queremos demonstrar que o concelho quer continuar a receber, mas que também está atento e empenhado em fazer cumprir as regras necessárias e em vigor para que continue a ser seguro visitar Aljezur. Sabemos que tudo pode mudar muito rapidamente se as regras forem descuradas e não vamos facilitar, nem relaxar neste ponto”, afirma José Gonçalves, Presidente da CM Aljezur.

E reforça ainda: “Odeceixe é uma das principais portas de entrada no Algarve, e dia 15 de julho assinala o arranque de férias para muitos portugueses, daí termos escolhido este local e dia para arrancar com esta ação de sensibilização”.

A distribuição dos kits anti-covid estará em curso durante aproximadamente duas semanas. Ao longo do verão, e no âmbito do programa Aljezur Sempre, a autarquia tem ainda previstas outras iniciativas de sensibilização, assim como ações que pretendem fidelizar os visitantes e fazer com que regressem todo o ano. Esta será uma prioridade para o Município de Aljezur, sempre a pensar nas pessoas.

