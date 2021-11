Aljezur vai atribuir 40 bolsas de estudo

A Câmara Municipal de Aljezur abriu o período de candidaturas para a atribuição de 40 bolsas de estudo a alunos do ensino superior, no âmbito das medidas de apoio aos alunos do concelho no ano letivo de 2021/2022.

O período de candidatura decorre entre os dias 2 e 30 de novembro, podendo ser feito online e destinando-se a apoiar alunos residentes no concelho, com baixos rendimentos.

No seguimento desta medida, foi ainda aprovada pela câmara municipal a atribuição de apoios para alojamento, destinados a alunos do concelho que frequentem cursos do ensino secundário, que não tenham oferta formativa nos Agrupamentos de Escolas de Lagos, para o presente ano letivo (2021/2022) e que tenham de residir noutra localidade, a fim de poderem prosseguir os seus estudos secundários. Neste caso, o período de candidatura decorre até ao dia 25 de novembro.

É na página do município de Aljezur que os candidatos podem ter acesso a mais informação sobre ambas as medidas, agora aprovadas ao abrigo de regulamentos próprios, assim como acesso aos Regulamentos e demais documentação a apresentar ou enviar, para formalização da candidatura.

PUB