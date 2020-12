Aljezur vai instalar caixas-ninho para aves

A Câmara Municipal de Aljezur, através de um protocolo de colaboração com a associação Vita Nativa, vai instalar caixas-ninho do projeto “Alojamento local para aves”, anunciou a autarquia.

De forma gratuita, vão ser entregues entre 25 e 30 caixas-ninho no concelho de Aljezur para pequenas espécies de aves, como os chapins, e também para aves de rapina de média dimensão como o mocho-galego.

Através desta iniciativa, a autarquia pretende “fomentar o interesse e proporcionar um contacto mais direto da população com a avifauna, bem como promover e realçar o importante papel das aves no controlo de pragas biológicas, mas também demonstrar e incutir nos cidadãos e nos diferentes agentes locais e regionais, que gerem o território algarvio, os benefícios que as espécies-alvo do projeto poderão aportar à sociedade e ao seu bem-estar”, segundo o comunicado.

No futuro, haverá também a possibilidade de desenvolver atividades com as Comunidades Escolares e outros organismos algarvios ligados à educação.

O município considera que esta participação no projeto é importante para o concelho, “na medida em que se pretende sensibilizar a população para o papel fundamental que as aves desempenham no equilíbrio dos ecossistemas”.

Este projeto é uma iniciativa que venceu o Orçamento Participativo Nacional de 2018, em colaboração com a associação e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas com o objetivo de promover a diversidade de avifauna na região.

