Aljezur volta a acolher cursos de treinadores de surf

Aljezur tem-se vindo a afirmar-se como um dos destinos prediletos para a prática do surf de iniciação.

Aljezur vai voltar a acolher os cursos de treinadores de surf grau 1 e grau 2, desta iniciativa da Odeceixe Surf School e da Universidade Lusófona, com o apoio da Câmara aljezurense.

«A equipa de trabalho conta com mais de 20 formadores especialistas nas diversas áreas de estudo e neste momento estão já cerca de 600 treinadores no terreno formados pela universidade desde 2015. Seguimos para a 6ªedição do curso com o objetivo de dar continuidade ao bom trabalho já desenvolvido, otimizando a relação com os praticantes e valorizando sempre o surf», informa a Universidade Lusófona.

O responsável pela Odeceixe Surf School, David Rosa, acrescentou que Aljezur tem-se vindo a afirmar «como um dos destinos prediletos para a prática do surf de iniciação, intermédio e avançado em Portugal», a escola aljezurense sentiu «a necessidade de acompanhar este desenvolvimento com a formação especializada na área do surf».

As inscrições já estão abertas

