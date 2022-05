Almacilense e Quarteirense 1937 defrontam-se sábado

As equipas de futebol do Almancilense e do Quarteirense 1937 vão defrontar-se no Estádio Municipal de Quarteira no sábado, dia 21 de maio, pelas 17:00, anunciou o clube de Almancil.

“Mesmo sabendo que o campeonato está definido, a motivação da equipa é a mesma. Sendo assim, para os dois últimos jogos, só temos que pensar em ganhar e ganhar para acabarmos este campeonato nos lugares acima”, refere o médio Miguel Paulo do Almancilense, em comunicado.

O jogador acrescenta ainda que “as polémicas do jogo passado já foram superadas, estamos de cabeça erguida para os próximos dois jogos, sempre com foco é muita determinação de vencer. Mais uma semana se segue para fazermos bons resultados”.

As duas equipas do campeonato distrital já competiram entre si na jornada 12 desta época, disputada em janeiro, ganha pela equipa de Almancil por 6-0.